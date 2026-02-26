Escándalo en Omán: 20 camellos descalificados en un concurso de belleza por usar bótox

El prestigio del tradicional concurso de belleza de camellos, en Mascate, la capital de Omán,se ha visto empañado por un suceso sin precedentes. Los organizadores descalificaron 20 ejemplares después de que en las inspecciones hallaran rastros evidentes de inyecciones de bótox en la piel y los labios de los camellos. Este concurso es una de las citas más relevantes del calendario cultural en Omán. Los participantes no solo compiten por el honor de poseer al camello más armónico, sino también suculentos premios económicos y reconocimiento social