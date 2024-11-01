Escándalo en la F1. La FIA cambia las reglas de motores y Mercedes amenaza con demandas si declaran su coche ilegal

La temporada 2026 de Fórmula 1 ni siquiera ha comenzado y ya tenemos un gran escándalo servido. Según publica Autosprint, la FIA ha cambiado de opinión y medirá en caliente la compresión de los nuevos motores de Fórmula 1. Una medida que entrará en vigor desde el Gran Premio de Australia y que puede machacar las opciones de Mercedes. Mercedes tiene un truco que le permite tener más compresión que los demás aprovechando un agujero del reglamento. Inicialmente la FIA les apoyaba, pero la presión del resto de marcas les ha hecho cambiar de opinión