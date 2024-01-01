El escándalo de Epstein podría derrocar al primer ministro del Reino Unido [ENG]

Keir Starmer nunca conoció a Jeffrey Epstein, pero un escándalo relacionado con Epstein podría ser su perdición. Incluso legisladores de su propio Partido Laborista están furiosos por su decisión de 2024 de nombrar a Peter Mandelson embajador británico en EEUU, a pesar de conocer los vínculos de Mandelson con el delincuente sexual. El escándalo se agravó con la reciente publicación de un archivo, que reveló que Mandelson aparentemente compartió información confidencial con Epstein mientras servía en el gobierno.