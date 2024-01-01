edición general
El escándalo de Epstein podría derrocar al primer ministro del Reino Unido [ENG]

Keir Starmer nunca conoció a Jeffrey Epstein, pero un escándalo relacionado con Epstein podría ser su perdición. Incluso legisladores de su propio Partido Laborista están furiosos por su decisión de 2024 de nombrar a Peter Mandelson embajador británico en EEUU, a pesar de conocer los vínculos de Mandelson con el delincuente sexual. El escándalo se agravó con la reciente publicación de un archivo, que reveló que Mandelson aparentemente compartió información confidencial con Epstein mientras servía en el gobierno.

efectogamonal #2 efectogamonal
"Podria" :roll: {0x1f525}
4 K 60
#3 scalvo *
#2 Va a caer. Es cuestión de días.... Si no cae ahora, que sería muy raro, caerá en Mayo que hay elecciones.
1 K 19
Dramaba #4 Dramaba
#3 Pues si hay elecciones pronto, lo más seguro es que quieran hacer "limpia" y proponer otro candidato
0 K 10
#5 scalvo
#4 no son a primer ministro. Creo que son locales las de Mayo, pero los laboristas tienen unos números lamentables.

Starmer está por debajo de Liz Truss, la lechuga, en apoyo.
1 K 19
Dramaba #8 Dramaba
#5 Pues entonces lo "esconderán" para que no reste y ya más adelante vendrán las puñaladas...
0 K 10
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Mientras tanto uno de los individuos más mencionados en los archivos como es Trump aguanta xD
0 K 20
Herumel #7 Herumel
El primer culpabilizado del caso Gürtel fue Garzón.
El primer culpabilizado del caso del novio de Ayuso fue el FGE.
El primer culpabilizado del caso Epstein sera el primer ministro inglés.
0 K 12
loborojo #9 loborojo
Títere sionista
0 K 9

menéame