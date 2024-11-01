Reino Unido despide a su embajador en EE.UU. por vínculos con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, despidió el jueves al embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. “A la luz de la información adicional en los correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha solicitado al secretario de Asuntos Exteriores que lo retire como embajador en Estados Unidos”, señaló Doughty.“Pienso mucho en ti”, le dijo Mandelson antes de que comenzara su sentencia por solicitar servicios de prostitución de una menor.