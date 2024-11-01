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Escalera casera: el invento que revolucionó la recogida de olivas | Menos esfuerzo, más cosecha

Escalera casera: el invento que revolucionó la recogida de olivas | Menos esfuerzo, más cosecha  

En la localidad de Panzano (Huesca) un día de la mengua de enero del año 2012, Paco Bescós decidió preparar el material necesario para fabricar, totalmente desde cero, una escalera para coger las olivas.

| etiquetas: escalera , olivo , recogida , cosecha , madera , campo , agricultura , monesma
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4 comentarios
7 1 0 K 101 cultura
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Para subir al cielo se necesita una escalera larga. Una escalera larga y otra chiquita.
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thoro #1 thoro
Esa no es la escalera para subir a árboles.
Es una escalera, si, pero no es útil.
es fácil que quede mal colocada ya que nunca va a apoyar correctamente arriba con 2 puntos en una sola rama.

Lo correcto para frutales era partir un tronco a la mitad y dejar la parte superior unida para apollarla en una sola rama.
Si encuentro una foto....
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Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
#1 ¿Te refieres a que se vaya estrechando hacia arriba?  media
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thoro #3 thoro *
#2 Exacto.
Pero con la parte superior terminando en una sola pieza y con escalones que sobresalen hacia afuera.

Supongo que cocían una parte y aprovechaban la forma de v para tener una resistencia superior ante la deformación.

No es todavía la foto que subo yo lo que tengo en mi memoria, pero se acerca.
Y por lo que sea, no sé usaba en trípode o no merecía la pena el peso extra.  media
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