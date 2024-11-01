edición general
La escalada militar de Estados Unidos en el Caribe

La escalada militar de Estados Unidos en el Caribe

Varios analistas argumentan que la amenaza militar indica que Trump busca un cambio de régimen sin desatar un ataque directo. La promesa de una guerra con EEUU quizá provocara el sublevamiento de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero ya que fracasaron todos los intentos de golpe de la primera administración Trump —incluyendo el fiasco de la presidencia paralela de Guaidó (2019-2023), el golpe de abril de 2019 y la frustrada intervención mercenaria de mayo de 2020— no queda muy claro si esta nueva apuesta logre su cometido.

EE.UU. democratizando los recursos naturales dictaduras desde hace décadas.
Trump está buscando una guerra donde sea para distraer a los población del golpe de estado blanco que está dando en EEUU
Están moviendo un csg , me extrañaría que maduro llegará en el poder a año nuevo
