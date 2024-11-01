La escalada militar de Estados Unidos en el Caribe

Varios analistas argumentan que la amenaza militar indica que Trump busca un cambio de régimen sin desatar un ataque directo. La promesa de una guerra con EEUU quizá provocara el sublevamiento de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero ya que fracasaron todos los intentos de golpe de la primera administración Trump —incluyendo el fiasco de la presidencia paralela de Guaidó (2019-2023), el golpe de abril de 2019 y la frustrada intervención mercenaria de mayo de 2020— no queda muy claro si esta nueva apuesta logre su cometido.