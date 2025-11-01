El error de Rufián: contra la asociación entre migraciones y delincuencia

Es imprescindible desmentir con datos el bulo que vincula a los migrantes con la criminalidad. El problema no es el origen sino la pobreza, la precariedad y la crisis de vivienda: cuestiones de clase que exigen luchas conjuntas
| etiquetas: error , rufián , migraciones , delincuencia
El buenismo de la izquierda terminó, no es casualidad que en el P Vasco y en Cataluña estén dando las nacionalidades de origen. Se los han pedido los propios políticos.
Ante el miedo a que les quiten el sillón otros partidos de derecha se han quitado las gafas de la "sexta" (hago mención al mene) y ahora la cruzada contra la delincuencia es la prioridad número uno.
Pura demagogia política antes y después.
Los mismos que cuando se plantean medidas de ese tipo de escandalizan o anuncian el fin de los tiempos.
Nada que los partidos de uno y otro lado, y las políticas actuales, vayan a solucionar.