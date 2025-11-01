edición general
El error de Rufián: contra la asociación entre migraciones y delincuencia

Es imprescindible desmentir con datos el bulo que vincula a los migrantes con la criminalidad. El problema no es el origen sino la pobreza, la precariedad y la crisis de vivienda: cuestiones de clase que exigen luchas conjuntas

Torrezzno #2 Torrezzno *
No es un error, no seamos naif. Es una deriva política controlada. Normalmente los votantes son más ideológicos que los políticos. Estos son pragmáticos, su comida depende de ello. Ora esto, ora lo otro. Nunca temen cambiar de careta u opinión porque el votante no tiene memoria.

El buenismo de la izquierda terminó, no es casualidad que en el P Vasco y en Cataluña estén dando las nacionalidades de origen. Se los han pedido los propios políticos.

Ante el miedo a que les quiten el sillón otros partidos de derecha se han quitado las gafas de la "sexta" (hago mención al mene) y ahora la cruzada contra la delincuencia es la prioridad número uno.

Pura demagogia política antes y después.
enochmm #3 enochmm
#2 Nunca fueron de izquierdas, porque no existen nacionalismos de izquierdas.
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Seguro que ahora vienen los que dicen que la izquierda debería centrarse en la lucha de clases a mostrar su apoyo.

Los mismos que cuando se plantean medidas de ese tipo de escandalizan o anuncian el fin de los tiempos.
TonyStark #4 TonyStark *
nada nuevo bajo el sol... La inmigración no genera inseguridad; el problema es la desigualdad y la falta de justicia social, asociar migración con delincuencia desvía la atención de luchas contra precariedad y vivienda

Nada que los partidos de uno y otro lado, y las políticas actuales, vayan a solucionar.
