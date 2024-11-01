EL ERROR ESTRATÉGICO de Irán: Por qué perdonó a EEUU en Febrero de 2026

Análisis táctico y estratégico de la ventana de oportunidad perdida por Irán a finales de febrero de 2026. Este informe examina la vulnerabilidad logística de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante su primera fase de acumulación en los santuarios militares de Oriente Próximo. ¿Por qué Teherán no ejecutó un ataque preventivo cuando cientos de aeronaves estadounidenses permanecían expuestas en bases como Al Udeid en Qatar, Muwafaq en Jordania o Prince Sultan?.
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Que fácil es juzgar como error las decisiones en un escenario tan tan chungo
Y ahí está, de genio estratégico.
Irán no quería esta guerra y ha tenido que sufrir como atacaban sus escuelas, a su infraestructura, a su líderes, a sus ciudades y a su gente para poder justificar, con la ley internacional en la mano, su derecho a defenderse.
Eso les quita la ventaja militar pero les da la ventaja ética. Se están defendiendo, no son agresores.
También importan las razones detrás de ella, y la mas importante es quien la empieza.
Por tanto, de error estratégico nada. Si Irán hubiera atacado primero habría servido en bandeja a EEUU e Israel la justificación moral que necesitaban para que toda la OTAN se hubiera metido de lleno.
¿pero que clase de cuñados hacen estos análisis estratégicos?
Irán hizo exactamente lo más conveniente para ellos
Se podía ir a vivir allí y hacer el canal para los trumpistas, creo que se ajustaría más a ese público objetivo.