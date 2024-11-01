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EL ERROR ESTRATÉGICO de Irán: Por qué perdonó a EEUU en Febrero de 2026

EL ERROR ESTRATÉGICO de Irán: Por qué perdonó a EEUU en Febrero de 2026

Análisis táctico y estratégico de la ventana de oportunidad perdida por Irán a finales de febrero de 2026. Este informe examina la vulnerabilidad logística de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante su primera fase de acumulación en los santuarios militares de Oriente Próximo. ¿Por qué Teherán no ejecutó un ataque preventivo cuando cientos de aeronaves estadounidenses permanecían expuestas en bases como Al Udeid en Qatar, Muwafaq en Jordania o Prince Sultan?.

| etiquetas: irán , estados unidos , guerra
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
sotillo #3 sotillo
¿Por qué no quería la guerra? ¿Por qué sabía que nadie ganaría? Israel piensa lo contrario pero Israel es un paria del mundo y solo le queda ya algunos gobiernos de Europa y el gobierno de USA
8 K 105
Wachoski #1 Wachoski *
De haberlo hecho, sería otro Pearl Harbor, y EEUU ya estaría en guerra total,... El sueño húmedo de Bibi

Que fácil es juzgar como error las decisiones en un escenario tan tan chungo
6 K 89
Ripio #7 Ripio
Este tío es tonto de baba.
Y ahí está, de genio estratégico.
3 K 65
frankiegth #9 frankiegth *
#0. Voto errónea. De "error estratégico" nada.

Irán no quería esta guerra y ha tenido que sufrir como atacaban sus escuelas, a su infraestructura, a su líderes, a sus ciudades y a su gente para poder justificar, con la ley internacional en la mano, su derecho a defenderse.
3 K 65
salteado3 #2 salteado3
Porque no son unos HDP que empiezan guerras.

Eso les quita la ventaja militar pero les da la ventaja ética. Se están defendiendo, no son agresores.
3 K 62
#10 Alcalino
Porque en la guerra no solo importa la estrategia.

También importan las razones detrás de ella, y la mas importante es quien la empieza.

Por tanto, de error estratégico nada. Si Irán hubiera atacado primero habría servido en bandeja a EEUU e Israel la justificación moral que necesitaban para que toda la OTAN se hubiera metido de lleno.

¿pero que clase de cuñados hacen estos análisis estratégicos?
3 K 56
Ratef #4 Ratef
Qué pesaditos con la guerra preventiva. No se puede normalizar lo no normalizable. Es un crimen de agresión.
3 K 55
#5 yukatan
estaban negociando y les engañaron....
2 K 43
#6 caret
Si hubieran hecho eso probablemente estaríamos involucrados. Pero no fueron ellos los que atacaron.
2 K 43
Cantro #8 Cantro
De haberlo hecho se hubiese invocado el artículo cinco, y la situación sería peor para ellos.

Irán hizo exactamente lo más conveniente para ellos
1 K 23
calde #11 calde
Este tío sólo sabe ver las cosas desde el lado de EEUU, como si le pagasen o algo... aunque bueno, creo que anda mucho por allí, así que será que le gusta mucho ese país.

Se podía ir a vivir allí y hacer el canal para los trumpistas, creo que se ajustaría más a ese público objetivo.
0 K 17

menéame