EL ERROR ESTRATÉGICO de Irán: Por qué perdonó a EEUU en Febrero de 2026

Análisis táctico y estratégico de la ventana de oportunidad perdida por Irán a finales de febrero de 2026. Este informe examina la vulnerabilidad logística de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante su primera fase de acumulación en los santuarios militares de Oriente Próximo. ¿Por qué Teherán no ejecutó un ataque preventivo cuando cientos de aeronaves estadounidenses permanecían expuestas en bases como Al Udeid en Qatar, Muwafaq en Jordania o Prince Sultan?.