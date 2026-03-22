Todo comienza porque una cuenta llamada Terror Alarm en Twitter publicó una recompensa 1 millón de euros para capturar a Mohammad Marandi, después de que este se hiciera viral. En el vídeo viral Mohhammad contesta a la periodista que los detenidos en las protestas de Irán son agentes del mossad y señala que la prueba de esto es que el Mossad, ha señalado en su comunicado dijo tener gente sobre el terreno. También en algunas cadenas de televisión próximas a Netanyahu se ha dicho lo mismo y que la propaganda ya no funciona.

Esto corrió como la pólvora en redes sociales y al parecer a los sionistas no les ha hecho mucha gracia. La cuenta Terror Alarm, como decía al principio publicó una recompensa al que capture al profesor de inglés de la Universidad de Tehran.

Lo cual viola todas las reglas de la plataforma, pero da igual a los sionistas no se les aplican las normas. Lo que llevó a los usuarios a preguntarse quién es esta cuenta que tiene tantos permisos. Desde el observatorio sobre sionismo, que archiva y crea bases de datos por Palestina empezaron a investigar, la web está alojada en un data center de Países Bajos.

Y aquí viene lo estremecedor, esta cuenta de Terror Alarm, tiene una IA predictiva por la cual genera las noticias que va publicando. La cual se ha investigado y es de código abierto, que cualquiera puede ver aquí Tiene un código nos enseña cómo es una IA sionista por dentro. Qué apoya y qué ha de citar.

Esto resume cuales son los grupos que los sionistas apoyan y que benefician a sus intereses:

Judíos y sionistas en todo el mundo + Israel → obvio, el foco principal de protección.

Druze → especialmente los de Israel y Siria (recientemente muy mencionados por choques en Sweida y Majdal Shams)

Kurdistán / kurdos → históricamente aliados tácticos de Israel y EE.UU. contra Irán, ISIS, Turquía en algunos contextos

Alauitas → minoría de la que viene la familia Assad en Siria (aunque hoy están siendo masacrados por facciones suníes tras la caída de Assad)

Baluchis (Balochs) → minoría suní oprimida en Irán y Pakistán, hay grupos armados anti-iraníes

Azeríes (Azeris) → en Irán son una minoría importante y a veces disidente

Ahwaz / al-Ahvaz → árabes de Juzestán (Irán), hay movimiento separatista anti-iraní

Cristianos libaneses → históricamente anti-Hezbolá (Fuerzas Libanesas, etc.)

Sunníes anti-Hezbolá → chiíes contra Hezbolá en Líbano

Grupos chiíes anti-Irán → minorías chiíes que rechazan la tutela iraní

Uigures (Uyghurs) → minoría musulmana perseguida por China

Taiwán → como enemigo geopolítico de China

Filipinas → probablemente por conflictos con grupos yihadistas locales y alianza con EE.UU./Occidente.

El algoritmo está programado para considerar que un ataque o amenaza contra cualquiera de estos grupos es algo "malo", mientras que ataques por parte de estos grupos o contra sus enemigos típicos (Irán, Hezbolá, Hamás, etc.) probablemente no generen alarma o incluso sean vistos como "menos graves".

Pero seguimos, no nos quedamos ahí. La inteligencia artificial utiliza como base de concimiento una lista de fuentes autorizadas que considera al procesar las amenazas. Es decir todo lo que va alineado con israel no es una amenaza y lo que se opone lo es. Y así con sus libros sagrados.

En esta captura de su código, los textos sagrados sionistas, como el Talmud, con toda la barbarie contra los que no la procesan que contiene ese libro se utiliza como referencia para interpretar eventos geopolíticos. Es decir que el terror se comenta y se analiza en base a si es un peligro para los sionistas en los conceptos talmúdicos y sus aliados, el resto si por alguna de aquellas te van a matar a ti y otros miles de personas, por oponerte a esto pues ya no es terrorismo, más bien serías tú el terrorista.

Puedes ver el código aquí