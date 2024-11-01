¿Eres pobre y no lo sabes?  

Podrías pertenecer al 11% de la población mundial más rica y aún así sentirte pobre porque no tienes nada en comparación con el 1% que es excesivamente rico, aunque estadísticamente lo más probable es que seas pobre y no lo sepas.
Clase baja: menos de 13.740 euros brutos anuales (1.145/mes)
Clase media: entre 13.740-36.632 euros brutos anuales (1.145-3.052/mes)
Clase alta: más de 36.632 euros brutos anuales (más de 3.052/mes)
No nos haréis cambiar de parecer. Del parecer del gobierno.
La fuente de los números, en mi caso los he sacado de "La razón", que ha sido el primero que me ha salido al acordarme de cuando esto salió por LaSexta. La fuente original la desconozco.
#5 Sí, claro.
#6 No soy yo el que afirma lo que expuse.
Lo que existe es la clase trabajadora,la burguesía ,y la oligarquía.
Dentro de los primeros entran todos los que dependen de un sueldo para vivir.
Los burgueses son aquellos que viven de las rentas que extraen de los primeros a través de sus empresas.
Y los oligarcas son los segundos pero elevados a la enésima potencia ,de tal manera que ellos son quienes dirigen las políticas del estado en su propio beneficio.
Un forma sencilla de saber cuál es tu lugar es preguntarte cómo te ganas el pan y cuanto tiempo agunatarias si dejar de poder ganartelo como lo hacías.
Yo lo tengo claro,soy clase obrera. Exactamente igual que el 85% de españoles.
Di tú que compras esa estrategia,yo se dónde estoy.