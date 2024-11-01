edición general
¿Eres pobre y no lo sabes?

Podrías pertenecer al 11% de la población mundial más rica y aún así sentirte pobre porque no tienes nada en comparación con el 1% que es excesivamente rico, aunque estadísticamente lo más probable es que seas pobre y no lo sepas.

Fran_García_Torres #1 Fran_García_Torres
Eres envidioso y no lo sabes?
#2 Albarkas
¡¡¡Dejad de meteros con la clase media!!!
¡¡¡¡Resentidos!!!! :troll:
#3 DatosOMientes
En España la inmensa, aplastante mayoría es clase media o alta.

Clase baja: menos de 13.740 euros brutos anuales (1.145/mes)
Clase media: entre 13.740-36.632 euros brutos anuales (1.145-3.052/mes)
Clase alta: más de 36.632 euros brutos anuales (más de 3.052/mes)

No nos haréis cambiar de parecer. Del parecer del gobierno.
powernergia #4 powernergia
#3 ¿De donde salen esos datos?
#8 DatosOMientes
#4 María Jesús Montero ya dijo en 2024 que toda persona pensionista o cobrando el SMI es clase media.
La fuente de los números, en mi caso los he sacado de "La razón", que ha sido el primero que me ha salido al acordarme de cuando esto salió por LaSexta. La fuente original la desconozco.

#5 Sí, claro.

#6 No soy yo el que afirma lo que expuse.
powernergia #11 powernergia
#8 Vale, suponía que era una invención, pero quería comprobarlo.
kinz000 #5 kinz000
#3 Esos datos son por persona?
Enero2025 #6 Enero2025
#3 todos esos son clase trabajadora, ojalá se fuese de clase alta con 3000€ al mes…
fofito #7 fofito
#3 No existe eso de clase baja ,media y alta.
Lo que existe es la clase trabajadora,la burguesía ,y la oligarquía.
Dentro de los primeros entran todos los que dependen de un sueldo para vivir.
Los burgueses son aquellos que viven de las rentas que extraen de los primeros a través de sus empresas.
Y los oligarcas son los segundos pero elevados a la enésima potencia ,de tal manera que ellos son quienes dirigen las políticas del estado en su propio beneficio.

Un forma sencilla de saber cuál es tu lugar es preguntarte cómo te ganas el pan y cuanto tiempo agunatarias si dejar de poder ganartelo como lo hacías.

Yo lo tengo claro,soy clase obrera. Exactamente igual que el 85% de españoles.
#9 DatosOMientes
#7 Son clasificaciones. Existen si alguien las hace. Alguien la ha hecho. Di que no te parece justa, acertada, útil o representativa. Pero existie, existe.
fofito #10 fofito
#9 Me parece un intento de manipulación con el objetivo de desactivar a la clase obrera en sus reivindicaciones.
Di tú que compras esa estrategia,yo se dónde estoy.
