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Erdogan: "Este Israel sionista ha matado a cientos de miles de personas. Pagará el precio." [EN]

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan conmemoró el viernes el Eid al-Fitr con un mensaje de unidad y solidaridad, al tiempo que expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Oriente Medio.

| etiquetas: turquía , erdogán , israel
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1 comentarios
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wata #1 wata
Lleva diciendo eso mismo años y años sin hacer nada.
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menéame