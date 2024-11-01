Era uno de los desiertos más grandes de España, pero ahora es un paraíso verde que se confunde con Azores

Fuerteventura, uno de los territorios más áridos de España, ha vivido una transformación excepcional tras semanas de lluvias. La isla, normalmente ocre y desértica, luce ahora un manto verde que recuerda a Azores. Colinas, valles y volcanes se han cubierto de vegetación, margaritas y flores silvestres, creando rutas de senderismo únicas y temporales. Zonas como Vallebrón, Betancuria y Vega del Río Palma destacan por su frondosidad. Este cambio se debe a los fuertes temporales que han recuperado la vegetación local y llenado las gavias