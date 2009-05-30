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Era una antigua central nuclear pero ahora el yerno de Juan Roig la ha transformado en una piscifactoría que va a producir 3000 toneladas de lenguado en un proyecto valorado en 170 millones de euros

Era una antigua central nuclear pero ahora el yerno de Juan Roig la ha transformado en una piscifactoría que va a producir 3000 toneladas de lenguado en un proyecto valorado en 170 millones de euros

El Gobierno Vasco lo presenta como una apuesta por la economía azul y la seguridad alimentaria, mientras Greenpeace pide frenar el proyecto por sus posibles impactos sobre la costa cantábrica. Y ahí está la clave. De central abandonada a granja marina. La empresa adjudicataria será Aquacría Basordas, vinculada a Sea Eight, la división acuícola del grupo Atitlan. Esta compañía ya trabaja con lenguado en instalaciones de España y Portugal, por lo que Lemoiz sería un salto de escala importante. No hablamos de una pequeña piscifactoría, sino de una

| etiquetas: lemoniz , piscifactoría , lenguado
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
#6 Zamarro
Blinki os saluda :-)  media
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ombresaco #12 ombresaco
#6 entré solo para ver si alguien lo ponía, mis dieses
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pitercio #2 pitercio
Supondrá un ahorro energético tremendo, no hace falta electricidad para lenguados que brillan en la oscuridad.
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arturios #3 arturios *
No, no fue nunca una central nuclear, jamás tuvo un núcleo, sólo es el edificio sin terminar (y con bastante amianto, añado).

cc #2

Añado, jamás se terminó ni se instaló núcleo alguno ni se llevó allí combustible nuclear por que ETA no paraba de atentar, no querían una central nuclear en Euskadi, eso si, la de Garoña que está al lado de Álava y Bizkaia, como es territorio burgalés, les importó una mierda.
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flyingclown #17 flyingclown
#3 Desde niño recuerdo protestas y marchas en contra de la central de Garoña.
www.elmundo.es/elmundo/2009/05/30/paisvasco/1243710118.html
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arturios #19 arturios
#17 Me refería a los etarras, muy "ecologistas" para proteger su Euskal herria pero Garoña a tiro piedra, sólo señalaba la hipocresía del pseudo ecologismo de la banda terrorista.
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Solinvictus #8 Solinvictus
#2 saldrán anguilas en vez de lenguados.
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Rogue #4 Rogue
Donde hay apellido Roig, hay olor a quemado.
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pepel #15 pepel
#4 Lenguado nuclear.
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ehizabai #13 ehizabai
#10 Pues nada, a escribir San Juan de Antona por Southampton.
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Chepacoletariado #14 Chepacoletariado
#13 No, es escribir Londres en lugar de London
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ehizabai #7 ehizabai *
#0 Oficialmente, legalmente y por tradición, es Lemoiz.
Revisa las etiquetas.
(Y si eso, ponle la tilde).
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Chepacoletariado #10 Chepacoletariado *
#7 La RAE dice que, salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo propio local/autonómico como único nombre oficial, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano siempre que sean formas tradicionales en castellano plenamente vigentes.
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eltxoa #16 eltxoa
#10 La gente de la zona cuando habla en castellano usa lemoiz. difícilmente el uso vigente va a ser el de gente que ha descubierto hoy que hay una localidad que se llama lemoiz.
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arcangel2p #5 arcangel2p
Técnicamente no era una central nuclear. Fue casi una central nuclear. No sé llegó a cargar combustible y nunca estuvo operativa como tal.
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Urasandi #9 Urasandi
Para el tema de la alimentación ya llevan tiempo con un proyecto de criar tilapias para alimentar a los lenguados.
Les van a dar el curro hecho.
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#20 Tensk
¿Economía azul? Si el lenguado es pescado blanco :shit:
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#11 Cincocuatrotres
Haran algo de provecho y si hubieran hecho un vía verde con la Y vasca sería 2 veces provecho.
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taSanás #1 taSanás
“La ha transformado”….
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LeDYoM #18 LeDYoM
#1 El sólo. Con sus manos. Aprended, pobres.
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