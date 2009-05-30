Era una antigua central nuclear pero ahora el yerno de Juan Roig la ha transformado en una piscifactoría que va a producir 3000 toneladas de lenguado en un proyecto valorado en 170 millones de euros

El Gobierno Vasco lo presenta como una apuesta por la economía azul y la seguridad alimentaria, mientras Greenpeace pide frenar el proyecto por sus posibles impactos sobre la costa cantábrica. Y ahí está la clave. De central abandonada a granja marina. La empresa adjudicataria será Aquacría Basordas, vinculada a Sea Eight, la división acuícola del grupo Atitlan. Esta compañía ya trabaja con lenguado en instalaciones de España y Portugal, por lo que Lemoiz sería un salto de escala importante. No hablamos de una pequeña piscifactoría, sino de una