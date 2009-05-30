Era una antigua central nuclear pero ahora el yerno de Juan Roig la ha transformado en una piscifactoría que va a producir 3000 toneladas de lenguado en un proyecto valorado en 170 millones de euros

El Gobierno Vasco lo presenta como una apuesta por la economía azul y la seguridad alimentaria, mientras Greenpeace pide frenar el proyecto por sus posibles impactos sobre la costa cantábrica. Y ahí está la clave. De central abandonada a granja marina. La empresa adjudicataria será Aquacría Basordas, vinculada a Sea Eight, la división acuícola del grupo Atitlan. Esta compañía ya trabaja con lenguado en instalaciones de España y Portugal, por lo que Lemoiz sería un salto de escala importante. No hablamos de una pequeña piscifactoría, sino de una
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cc #2
Añado, jamás se terminó ni se instaló núcleo alguno ni se llevó allí combustible nuclear por que ETA no paraba de atentar, no querían una central nuclear en Euskadi, eso si, la de Garoña que está al lado de Álava y Bizkaia, como es territorio burgalés, les importó una mierda.
www.elmundo.es/elmundo/2009/05/30/paisvasco/1243710118.html
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(Y si eso, ponle la tilde).
Les van a dar el curro hecho.