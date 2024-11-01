Un equipo de ciberseguridad descubre 12 vulnerabilidades en OpenSSL usando solo IA: «Los humanos estamos limitados por el tiempo, atención y trabajo»

Se ha empleado un analizador autónomo con IA que ha conseguido descubrir 12 vulnerabilidades en OpenSSL y algunas existían desde hace décadas. El equipo de seguridad de AISLE usó un analizador autónomo en agosto de 2025 en un proyecto para descubrir los problemas de seguridad del código base de OpenSSL. La investigación se realizó por IA y han encontrado un total de 12 vulnerabilidades de OpenSSL que varían en distintos niveles de gravedad.