Un equipo de ciberseguridad descubre 12 vulnerabilidades en OpenSSL usando solo IA: «Los humanos estamos limitados por el tiempo, atención y trabajo»

Se ha empleado un analizador autónomo con IA que ha conseguido descubrir 12 vulnerabilidades en OpenSSL y algunas existían desde hace décadas. El equipo de seguridad de AISLE usó un analizador autónomo en agosto de 2025 en un proyecto para descubrir los problemas de seguridad del código base de OpenSSL. La investigación se realizó por IA y han encontrado un total de 12 vulnerabilidades de OpenSSL que varían en distintos niveles de gravedad.

Gry
Espero que lo comprobasen todo y escribieran ellos l los informes, al parecer los mantenedores de proyectos de software libre están un poquito hasta los cojones de bug-reports generados por IA. xD
rojo_separatista
A diferencia de la opinión más popular sobre la deuda técnica que provocará el código generado por IAs yo creo que pasará justo lo contrario, menos bugs, más seguro, mejor documentado y organizado y más mantenible. Las personas nos cansamos y tenemos malos días, las IAs mejoran cada día y no se cansan.
beltzak
www.tomshardware.com/tech-industry/cyber-security/ai-assisted-cybersec

1 vulnerabilidad severa , 1 moderada y 10 leves.
