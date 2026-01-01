edición general
La época dorada de la aviación: hermosas portadas de la revista Flying en la década de 1950 (ENG)

Publicada por primera vez en 1927, la revista Flying se ha consolidado como la publicación de aviación más leída del mundo y constituye un recurso vital tanto para pilotos como para entusiastas. Ha documentado la evolución del vuelo, desde los inicios de los aviones de hélice hasta la tecnología de vanguardia de los aviones eléctricos. La revista es reconocida por sus rigurosos "Informes de Pilotos", donde aviadores expertos ofrecen análisis exhaustivos de nuevas aeronaves, y por sus columnas sobre seguridad, navegación y meteorología.

