Los episodios climáticos más extremos pueden colapsar poblaciones de insectos como las mariposas

2 estudios liderados por Maria Vives-Ingla del CREAF, constatan que microclimas del bosque (con temperatura, sombra o humedad diferente) pueden aliviar crecientes impactos del cambio climático. Pero hallaron que si se cumplen los peores escenarios de calentamiento y mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos raros e intensos, como olas de calor con más de 40°C combinadas con sequía, podría haber un alarmante descenso de insectos: esos refugios climáticos podrían perder su efecto protector.

- Paper (abierto): doi.org/10.1002/ecm.1561

Aergon #1 Aergon
Nadie quiere ver el futuro que nos espera. El problema es que unos se esfuerzan en evitarlo mientrás otros optan por vendarse lo ojos.
#2 uvi
#1 El problema es que unos se esfuerzan en evitarlo mientrás otros optan por vendarse lo ojos. o lo que es peor acelerarlo con sus decisiones.

Mira por ej. a Trump
elhuge27 #3 elhuge27
Eso lo he vivido yo con las moscas, este año de tanto calor no habia moscas en una explotacion de gallinas intensiva, cuando de normal habria 100 por metro cuadrado.
Furiano.46 #4 Furiano.46
No me molestaría que los mosquitos se extinguieran. Lo he comprobado con varias IA y son prescindibles. :troll:
