La epidemia del siglo XXI: la diferencia en el nivel estrés frente al de nuestros antepasados frena el ritmo evolutivo del ser humano

El ritmo precipitado al que nos hemos acostumbrado en la vida contemporánea puede ser uno de los motivos por los que la evolución de la humanidad se ha estancado. Las exigencias laborales o familiares y las preocupaciones económicas y sociales han provocado que 9 de cada 10 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hayan sentido estrés durante el último año, de los que un 40% lo sufre de forma continua.

Ritmo precipitado? Suena raro. Pienso en un ritmo precipitado y es como acompasado y con variaciones. Mucho mejor ritmo vertiginoso para lo que quiere dar a entender...
