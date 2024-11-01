La epidemia que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula

En Drácula de Bram Stoker, un abogado inglés viaja a los picos de Transilvania en Rumania, visita un lugar aislado, el Castillo de Drácula. Allí es atacado y encarcelado por el vampiro bebedor de sangre, el conde Drácula. El resto es bastante conocido. Sin embargo, lo que no es tan conocido que no sólo se inspiró en Vlad Tepes, sino también en Sligo, un pintoresco pueblo que ahora alberga a 20 mil personas en la costa oeste de Irlanda, rodeado de densos bosques, montañas verdes, y que a principios del siglo XIX fue víctima [del] cólera
