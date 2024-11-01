edición general
El épico troleo de Sánchez a Feijóo en X con Ayuso y el aborto: "Isabel, Alberto tiene una carta para ti"

Pobre Feijóo, desde que no es presidente porque no quiere todo le sale mal. Y cada vez que abre la boca sube el pan. Este miércoles, por ejemplo, trató de recuperar la iniciativa política anunciando que llevará a Sánchez a la comisión del caso Koldo en el Senado. No le duró mucho la alegría. En su turno de réplica, el presidente del Gobierno le respondió con un irónico "Ánimo, Alberto". Además en las redes el aplauso que le dedicó su grupo se convirtió en un meme

angelitoMagno #2 angelitoMagno
UN TROLEO ÉPICO EN X :-O :-O :-O :-O
Cehona #1 Cehona *
¡Ánimo, Alberto!!
#3 Raúl63
Pobre Feijoo,eso le pasa por no estar ni " casado".
