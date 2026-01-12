La EPA dejará de considerar las vidas salvadas por las normas ambientales, solo evaluará el coste para las empresas [EN]

La Agencia de Protección Ambiental de EEUU solo considerará el coste para las empresas al evaluar la regulación de contaminantes clave según documentos internos. Por primera vez en décadas de evaluación, según informa The New York Times, la EPA considerará a 0$ el costo de una vida humana al realizar análisis de costo-beneficio para la contaminación por partículas finas (PM2.5) u ozono, dos contaminantes del aire que pueden causar problemas respiratorios de por vida y son culpables de decenas de miles de muertes prematuras en el país.
| etiquetas: epa , trump , ambiental , polucion , capital , medio ambiente , ozono , particulas
www.nytimes.com/2026/01/12/climate/trump-epa-air-pollution.html