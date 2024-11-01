La EPA aprobó un nuevo pesticida con PFAS - químicos eternos (EEUU) [EN]

El jueves, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aprobó nuevos productos pesticidas que contienen isocicloseram, una sustancia perfluoroalquílica y polifluoroalquílica, también conocida como PFAS o «químicos eternos». «Hoy, la EPA ha registrado diez productos que contienen el nuevo ingrediente activo isocicloseram, un insecticida de contacto de amplio espectro propuesto para su uso en cultivos agrícolas, césped y plantas ornamentales, así como para usos en interiores y exteriores en sitios comerciales, industriales y domésticos», informó la