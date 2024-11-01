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Entrevista a Pablo Hasel: “Prefiero salir más tarde de la cárcel a no poder mirarme en el espejo”

Entrevista a Pablo Hasel: “Prefiero salir más tarde de la cárcel a no poder mirarme en el espejo”

Cinco años después de su ingreso en prisión, el rapero Pablo Hasel reflexiona sobre su situación y explica por qué se niega a aceptar las condiciones que le permitirían acceder antes al tercer grado penitenciario.

| etiquetas: pablo , hasel
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5 comentarios
10 3 1 K 110 politica
Iqui_Balam #1 Iqui_Balam
Mientras el el PsoE, podemos y compañia juegan sus cartas según les convenga, gente como Pablo nos muestra el camino a seguir. Convicciones claras y sin venderlas por cuatro duros
2 K 19
vicvic #3 vicvic *
Y el resto de personas que lo celebramos, incluidas las victimas de sus agresiones :
"En 2016 agredió a un periodista de TV3 en la Universidad de Lleida durante un encierro de protesta. La agresión le costó una condena a seis meses de cárcel y una indemnización de 12.000 euros a la víctima.

Este mismo jueves, la Audiencia de Lleida ha confirmado otra condena de dos años y medio por amenazar a un testigo de un juicio contra unos guardias urbanos en Lleida. "

Aparte, la apologia del…   » ver todo el comentario
4 K 16
Peka #4 Peka
#3 Mezclas dos condenas por hechos físicos y no por sus canciones ni opiniones que es lo que solemos hablar aquí.

Organizaciones como, Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron su encarcelamiento por considerar que España debería despenalizar ese tipo de delitos cuando son expresiones no violentas directas.

Pero lo importante jurídicamente es esto:

-no fue condenado por cantar esas frases en abstracto
-fue condenado por cómo encajan en el delito de enaltecimiento según…   » ver todo el comentario
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#2 kaos_subversivo
Ya se espera a que pase la marejada que va a dejar trump en el mundo :troll:
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#5 pirat
Que este bocazas esté en la cárcel es una vergüenza nacional.
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menéame