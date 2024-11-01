Entrevista completa de CECOT en CBS Canadá [ENG]  

Archiveros han guardado y subido copias del episodio de 60 Minutes que la nueva redactora jefe de la CBS, Bari Weiss, ordenó archivar como torrent y en múltiples sitios de intercambio de archivos después de que un distribuidor internacional emitiera el episodio. Estas medidas demuestran lo difícil que puede resultar para la CBS impedir que el episodio, centrado en la experiencia de los venezolanos deportados a la megaprisión salvadoreña CECOT, se difunda por Internet. Fuente buena pero baneada, en primer comentario.