Entrevista en la CNN a Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, anunció en la CNN una campaña de inspección dirigida a las grandes compañías tecnológicas, entre ellas Amazon, por su modelo laboral.

