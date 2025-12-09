·
16
77 clics
77
clics
Entrevista a Carlos Cuerpo en televisión canadiense [EN]
Spain’s minister of economy, trade and business Carlos Cuerpo discusses possible relationships with Canada in energy partnerships.
economía
canadá
españa
13
3
1
K
166
actualidad
6 comentarios
actualidad
#3
gale
¿Sería un buen candidato del PSOE para las próximas Generales?
3
K
35
#6
alamajar
#3
no se como andará de telegenia, pero desde desde mi punto de vista, vaya señor ministro!
3
K
45
#1
alcama
A ver si comenta algo sobre esto:
El Gobierno aprueba renunciar a más de 60.000 millones de fondos europeos y anuncia que intentará subir impuestos al diésel para salvar todas las subvenciones
www.elmundo.es/economia/2025/12/09/693813d9e4d4d8273f8b4593.html?intcm
2
K
10
#2
_219
#1
Es importante recalcar que esos 60.000 millones de la UE eran préstamos y no subvenciones, las que sí intentará acoger en nuestra economía al 100%.
6
K
64
#4
johel
*
#2
Tambien deberia ser relevante para el publico general saber en que condiciones se dan los prestamos y a cambio de que, que todo parece apuntar a que no lo es.
No es lo mismo
rescatar a la banca con
dinero al 0% de interes con cero clausulas para su devolucion y no recuperar ni un euro, que pillar un prestamo de europa al X% con condiciones de obligado cumplimiento como privatizar la sanidad, la educacion, las pensiones, vender los activos del pais u otras lindezas que han aplicado por ejemplo en grecia.
4
K
33
#5
Tailgunner
NO! con canadá ni una pachanga de fútbol, que les den por culo por lo de la Guerra del Fletán a ellos y a todos los países, muchos europeos socios nuestros, que se pusieron de su parte.. que les foooooolleeeeeen!!!!
0
K
5
