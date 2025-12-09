edición general
Entrevista a Carlos Cuerpo en televisión canadiense [EN]

Spain’s minister of economy, trade and business Carlos Cuerpo discusses possible relationships with Canada in energy partnerships.

gale #3 gale
¿Sería un buen candidato del PSOE para las próximas Generales?
#6 alamajar
#3 no se como andará de telegenia, pero desde desde mi punto de vista, vaya señor ministro!
alcama #1 alcama
A ver si comenta algo sobre esto:

El Gobierno aprueba renunciar a más de 60.000 millones de fondos europeos y anuncia que intentará subir impuestos al diésel para salvar todas las subvenciones
www.elmundo.es/economia/2025/12/09/693813d9e4d4d8273f8b4593.html?intcm
#2 _219
#1 Es importante recalcar que esos 60.000 millones de la UE eran préstamos y no subvenciones, las que sí intentará acoger en nuestra economía al 100%.
johel #4 johel *
#2 Tambien deberia ser relevante para el publico general saber en que condiciones se dan los prestamos y a cambio de que, que todo parece apuntar a que no lo es.
No es lo mismo rescatar a la banca con dinero al 0% de interes con cero clausulas para su devolucion y no recuperar ni un euro, que pillar un prestamo de europa al X% con condiciones de obligado cumplimiento como privatizar la sanidad, la educacion, las pensiones, vender los activos del pais u otras lindezas que han aplicado por ejemplo en grecia.
#5 Tailgunner
NO! con canadá ni una pachanga de fútbol, que les den por culo por lo de la Guerra del Fletán a ellos y a todos los países, muchos europeos socios nuestros, que se pusieron de su parte.. que les foooooolleeeeeen!!!!
