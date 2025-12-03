edición general
Los entresijos del decreto ley de Aragón para cazar jabalís: requisitos, los pagos por cada cadáver y multas de hasta 100.000 euros

La nueva normativa 'excepcional' busca frenar la propagación de la peste porcina africana y fija las condiciones a tener en cuenta para una captura que puede reportar entre 25 y 30 euros por animal abatido y define qué hacer si alguien encuentra un ejemplar suelto

| etiquetas: caza , jabalí , aragón , peste , porcina
4 comentarios
Arzak_
al lobo no lo queremos 8-D
Astur_
#3 Seria una solucion muy buena, trasladar los que quieren matar en asturias, el gobierno socialista del principado, más de 70 permisos para matar lobos, así de memoria.
Si gobernase pp y vox, tendrían barra libre de matar lobos, fijo,
Si incluso el psoe tiene que decir una cosa en madrid y hacer otra en asturias
Astur_
Conociendo los cazadores, serán tan tontos de ir, aun perdiendo dinero
la siguiente noticia, que mataron a alguien. apuestas?
freenetico
la caza, la nueva ciencia.
