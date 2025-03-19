edición general
Entrenan un modelo de IA con llamadas carcelarias para prevenir futuros delitos

La realidad supera a la ficción muchas veces. Las nuevas tecnologías están dando vida a las tramas más distópicas de ‘Black Mirror’, la serie de Netflix, o películas archiconocidas de Hollywood, como ‘Minority Report’. Estrenada en 2002 y protagonizada por Tom Cruise, el largometraje dirigido por Steven Spielberg (‘E.T.’, ‘Jurassic Park’), basado en la historia de Philip K. Dick, sitúa a la humanidad en el año 2054, donde los crímenes pueden evitarse y es posible detener a los culpables antes de que los cometan gracias a una unidad policial....

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Y la IA será entrenada sin ningún tipo de sesgo o prejuicio... Que puta distopía que se nos viene encima.
#2 keenyak
Escribir un programa, o entrenar una IA, para que haga predicciones es muy fácil. Lo difícil es acertar con esas predicciones.
#4 Hynkel
#2 civio.es/transparencia/2025/03/19/la-policia-nacional-deja-de-usar-ver

Ya salió mal. Y eso que se suponía que era para algo más sencillo, pescar denuncias falsas.

Por eso algunos decimos que la IA es una filfa.
#5 keenyak
#4 Sí, recuerdo que esta herramienta fue prohibida para la criba de denuncias de género. Una medida más para ocultar las denuncias falsas.

Por lo que dice tu enlace era bastante efectiva a pesar de su enorme simplicidad. Una IA de las modernas es capaz de muchísimo más.
#6 Hynkel
#5 Esa herramienta no aportaba nada. En el enlace hay un simulador. Cualquiera con un poco de sentido común acierta la mayoría. Un policía con experiencia sabe perfectamente cuándo una denuncia huele a culo.

Yo no soy policía y obviamente nunca he instruido denuncias de nadie. Pero sí he sido entrevistador muchas veces. No necesito una IA para saber cuándo tengo delante a uno que está ahí por si suena la flauta.

Y en cuanto a la IA de ahora, yo no me fiaría mucho de algo que no es capaz de ganar al ajedrez a una Atari 2600:

www.xataka.com.mx/robotica-e-ia/atari-humilla-a-inteligencia-artificia
#3 soberao
Aquí en España habría que entrenar una AI con Radio María las 24 horas, a ver si revienta, y así previenen los futuros delitos de abusos de niños y pederastia en la Iglesia Católica Española.
