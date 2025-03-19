Entrenan un modelo de IA con llamadas carcelarias para prevenir futuros delitos

La realidad supera a la ficción muchas veces. Las nuevas tecnologías están dando vida a las tramas más distópicas de ‘Black Mirror’, la serie de Netflix, o películas archiconocidas de Hollywood, como ‘Minority Report’. Estrenada en 2002 y protagonizada por Tom Cruise, el largometraje dirigido por Steven Spielberg (‘E.T.’, ‘Jurassic Park’), basado en la historia de Philip K. Dick, sitúa a la humanidad en el año 2054, donde los crímenes pueden evitarse y es posible detener a los culpables antes de que los cometan gracias a una unidad policial....