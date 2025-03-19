Entrenan un modelo de IA con llamadas carcelarias para prevenir futuros delitos

La realidad supera a la ficción muchas veces. Las nuevas tecnologías están dando vida a las tramas más distópicas de ‘Black Mirror’, la serie de Netflix, o películas archiconocidas de Hollywood, como ‘Minority Report’. Estrenada en 2002 y protagonizada por Tom Cruise, el largometraje dirigido por Steven Spielberg (‘E.T.’, ‘Jurassic Park’), basado en la historia de Philip K. Dick, sitúa a la humanidad en el año 2054, donde los crímenes pueden evitarse y es posible detener a los culpables antes de que los cometan gracias a una unidad policial....
Ya salió mal. Y eso que se suponía que era para algo más sencillo, pescar denuncias falsas.
Por eso algunos decimos que la IA es una filfa.
Por lo que dice tu enlace era bastante efectiva a pesar de su enorme simplicidad. Una IA de las modernas es capaz de muchísimo más.
Yo no soy policía y obviamente nunca he instruido denuncias de nadie. Pero sí he sido entrevistador muchas veces. No necesito una IA para saber cuándo tengo delante a uno que está ahí por si suena la flauta.
Y en cuanto a la IA de ahora, yo no me fiaría mucho de algo que no es capaz de ganar al ajedrez a una Atari 2600:
