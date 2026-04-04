Entre el subsuelo y el legado monumental del casco antiguo de Jaén

El bombardeo masivo sobre poblaciones civiles fue una de las novedades de la historia militar y una de las acciones más crueles durante la Guerra Civil española. Su objetivo era claro: causar el mayor daño posible con la pretensión de minar la moral del enemigo, advertir de consecuencias similares o peores en el futuro y, en última instancia, forzar su rendición. Jaén fue una de las primeras ciudades españolas en sufrir esa “guerra total”. El 1 de abril de 1937, la ciudad andaluza sufrió un terrible bombardeo del ejército sublevado que marcó...