Entre el subsuelo y el legado monumental del casco antiguo de Jaén

El bombardeo masivo sobre poblaciones civiles fue una de las novedades de la historia militar y una de las acciones más crueles durante la Guerra Civil española. Su objetivo era claro: causar el mayor daño posible con la pretensión de minar la moral del enemigo, advertir de consecuencias similares o peores en el futuro y, en última instancia, forzar su rendición. Jaén fue una de las primeras ciudades españolas en sufrir esa “guerra total”. El 1 de abril de 1937, la ciudad andaluza sufrió un terrible bombardeo del ejército sublevado que marcó...
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"Santiago Jaén Milla, doctor en Historia Contemporánea en la Universidad de Jaén (UJA), ha documentado un total de 150 refugios, 35 de ellos públicos, construidos entre abril de 1937 y marzo de 1939. “Las visitas a los refugios de la Guerra Civil nos ofrecen un beneficio, difícilmente cuantificable, relacionado con la educación, pues estos espacios contribuyen a formar en valores de ciudadanía democrática a quienes los visitan, como es el respeto a los derechos humanos, respeto a la pluralidad de ideologías que conviven en nuestra sociedad y apuesta por la resolución pacífica de los conflictos”, señala.