Entre 1967 y 1978, miles de mutualistas pagaron impuestos de más: el Tribunal Supremo ha ordenado que Hacienda se los devuelva

El Supremo reconoció la doble tributación por no aplicarse deducciones en el IRPF en las aportaciones a las mutualidades laborales entre 1967 y 1978

Catacroc #2 Catacroc *
Llevan años devolviendo estas cotizaciones a los mutualistas. No es de ayer esta noticia. Yo gestiono las declaraciones de mis padres y cuando hice el borrador el año pasado ya salta un popup indicando que tenia derecho a una declaracion adicional para cobrar estas compensaciones.
#4 Leon_Bocanegra
#2 la noticia es de 2019 y actualizada ahora
Torrezzno #3 Torrezzno
Para otro pisito :troll:
ElBeaver #1 ElBeaver
Ya pueden esperar sentados sus herederos
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
#1 Pues a mi me llegó hace quince días la notificación de lo que le tenían que devolver a mi padre. Eso si, no se cuando pagarán.
#6 Ingjen
#1 pues te equivocas
