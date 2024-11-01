·
más visitadas
10860
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8190
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5017
clics
It's the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
4876
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
4467
clics
Anuncios imposibles creados con IA
más votadas
518
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
568
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
359
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
527
Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: "Información contrastada con la Complutense"
442
Marcos de Quinto rescata la clásica milonga de que los nazis eran socialistas y un historiador se lo desmonta en seis puntos
2
meneos
24
clics
Entre 1967 y 1978, miles de mutualistas pagaron impuestos de más: el Tribunal Supremo ha ordenado que Hacienda se los devuelva
El Supremo reconoció la doble tributación por no aplicarse deducciones en el IRPF en las aportaciones a las mutualidades laborales entre 1967 y 1978
hacienda
mutualistas
actualidad
6 comentarios
relacionadas
#2
Catacroc
Llevan años devolviendo estas cotizaciones a los mutualistas. No es de ayer esta noticia. Yo gestiono las declaraciones de mis padres y cuando hice el borrador el año pasado ya salta un popup indicando que tenia derecho a una declaracion adicional para cobrar estas compensaciones.
#4
Leon_Bocanegra
#2
la noticia es de 2019 y actualizada ahora
#3
Torrezzno
Para otro pisito
#1
ElBeaver
Ya pueden esperar sentados sus herederos
#5
Elbaronrojo
#1
Pues a mi me llegó hace quince días la notificación de lo que le tenían que devolver a mi padre. Eso si, no se cuando pagarán.
#6
Ingjen
#1
pues te equivocas
