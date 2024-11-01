Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera: "España recauda 30.000 millones del sector, pero no los reinvierte en carreteras"

España arrastra un grave deterioro en sus carreteras por falta de inversión. Según Miralles, aunque el sector genera unos 30.000 millones anuales, el déficit de conservación alcanza los 13.500 millones de euros tras analizar más de 4.000 km de vías. Regiones como Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia presentan los mayores daños. El desgaste por tráfico pesado, lluvias y heladas agrava el problema. "Lo que en principio era un simple deterioro superficial reparable acaba siendo un deterioro estructural mucho más serio y con un coste mucho mayor"