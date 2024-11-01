edición general
5 meneos
8 clics
Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera: "España recauda 30.000 millones del sector, pero no los reinvierte en carreteras"

Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera: "España recauda 30.000 millones del sector, pero no los reinvierte en carreteras"

España arrastra un grave deterioro en sus carreteras por falta de inversión. Según Miralles, aunque el sector genera unos 30.000 millones anuales, el déficit de conservación alcanza los 13.500 millones de euros tras analizar más de 4.000 km de vías. Regiones como Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia presentan los mayores daños. El desgaste por tráfico pesado, lluvias y heladas agrava el problema. "Lo que en principio era un simple deterioro superficial reparable acaba siendo un deterioro estructural mucho más serio y con un coste mucho mayor"

| etiquetas: asociacion española de la carretera , impuestos , mantenimiento
4 1 0 K 54 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
El sector del neumático se está forrando con los reventones
0 K 17
Asimismov #1 Asimismov
¡Pero que malo soy!
Fdo.: Pedro Sánchez
0 K 12
#4 tropezon
#1 No es un tema de partidos, que parece que ahora muchos os tomais esto como si fuera un ataque contra el ministro Puente, sin fundamento (aunque hay mucho ataque demagogo)

Es una cosa que tenemos que reclamar como ciudadanos, porque da igual el partido (hay carreteras que son competencia autonómica- del PP- y pasa lo mismo)

Aquí parece que al político no le da para salir en la foto si se hace una reparación leve, en cambio si deja que haya un problema y después se arregla, se puede apuntar el tanto. Y eso lo hacen todos.
Pues eso habrá que denunciarlo.
0 K 19
Asimismov #6 Asimismov
#4 he vivido las concesiones de Camps a la AP7 y cómo estaba su estado. A Camps le dijeron que si prolongaban la concesión 15 años la reparaban, incumpliendo el pliego de la propia concesión, pero si no prolongaban la concesión la reparación sería a cargo de la Generalitat.
Hasta que llegó Sánchez y me ahorró 12 euros "diarios" de ida y vuelta.
No echemos la culpa a Puente porque para mí es un gran político que remunicipalizó el suministro de agua en Valladolid.
0 K 12
Cantro #5 Cantro
Hombre, los de la asociación española de la carretera otra vez

Seguro que vuelven a intentar colarnos lo de los peajes hasta en carreteras secundarias otra vez.

Y seguro que, una vez más, ellos se ofrecen a cobrarlos por el estado

En este artículo no lo hacen, pero seguro que no tardan mucho
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
si, en carreteras si, pero en "bares con luces de colores" que estan en las carreteras
0 K 8

menéame