Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera: "España recauda 30.000 millones del sector, pero no los reinvierte en carreteras"

España arrastra un grave deterioro en sus carreteras por falta de inversión. Según Miralles, aunque el sector genera unos 30.000 millones anuales, el déficit de conservación alcanza los 13.500 millones de euros tras analizar más de 4.000 km de vías. Regiones como Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia presentan los mayores daños. El desgaste por tráfico pesado, lluvias y heladas agrava el problema. "Lo que en principio era un simple deterioro superficial reparable acaba siendo un deterioro estructural mucho más serio y con un coste mucho mayor"
Es una cosa que tenemos que reclamar como ciudadanos, porque da igual el partido (hay carreteras que son competencia autonómica- del PP- y pasa lo mismo)
Aquí parece que al político no le da para salir en la foto si se hace una reparación leve, en cambio si deja que haya un problema y después se arregla, se puede apuntar el tanto. Y eso lo hacen todos.
Pues eso habrá que denunciarlo.
Hasta que llegó Sánchez y me ahorró 12 euros "diarios" de ida y vuelta.
No echemos la culpa a Puente porque para mí es un gran político que remunicipalizó el suministro de agua en Valladolid.
Seguro que vuelven a intentar colarnos lo de los peajes hasta en carreteras secundarias otra vez.
Y seguro que, una vez más, ellos se ofrecen a cobrarlos por el estado
En este artículo no lo hacen, pero seguro que no tardan mucho