El enorme centro de datos de IA de Microsoft en Kenia requeriría apagar "la mitad del país" para satisfacer las necesidades energéticas, según el gobierno de Kenia

Un centro de datos de mil millones de dólares que Microsoft y la empresa de inteligencia artificial G42, con sede en Abu Dabi, planeaban construir en Kenia se ha estancado después de que el gobierno keniano no cumpliera con la exigencia de Microsoft de pagos anuales garantizados por capacidad, según informó Bloomberg el domingo. El presidente de Kenia, William Ruto, dejó clara la magnitud de los requisitos energéticos del proyecto en un reciente acto oficial en Nairobi, afirmando que el país necesitaría "desconectar la mitad del país"