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(ENG)Desde los inicios de Nirvana hasta Phish, las grabaciones secretas de 10.000 conciertos de un fan de Chicago ya están disponibles en línea

(ENG)Desde los inicios de Nirvana hasta Phish, las grabaciones secretas de 10.000 conciertos de un fan de Chicago ya están disponibles en línea

Aadam Jacobs ha grabado en secreto más de 10.000 conciertos locales desde 1989. Ahora, estas grabaciones han sido restauradas y están listas para escucharse gratis en línea.

| etiquetas: chicago , conciertos , online , gratis
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4 comentarios
17 3 0 K 296 ocio
#3 marcotolo
las que probado no se escuchan mal
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#2 DotorMaster
Me encantan estas frikadas curradas. Meneazo
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Con grabaciones secretas quiere decir bootlegs, ¿no? ¿Qué tal la calidad?
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menéame