Las enfermeras de Málaga recibirán formación en artes marciales

En lo que va de este año 2026, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha registrado una agresión cada 15 días a una enfermera o enfermero. Por este motivo, y porque lejos de descender las cifras se han ido incrementando cada vez más, (“también debido a que cada vez se denuncian más casos”, aclara Carrasco), el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha decido organizar un curso de autodefensa para que las enfermeras y enfermeros aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan cómo actuar.
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Y esto amigos, es la forma de 'gestionar' de los detechoides: para resolver el problema de las agresiones te enseñan a encajar las hostias.
Lo de que la puta gente que cobra por hacer de seguridad que hagan su trabajo no se contempla no? O que ciertos colectivos se les restrinja el límite de dos visitantes por paciente?
Es importante notar que las regiones con más población (Madrid, Andalucía y Cataluña) suelen tener el número absoluto más alto, aunque la tasa de riesgo (agresiones por cada 1.000 médicos) sea mayor en regiones más pequeñas como Cantabria… » ver todo el comentario