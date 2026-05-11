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Las enfermeras de Málaga recibirán formación en artes marciales

En lo que va de este año 2026, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha registrado una agresión cada 15 días a una enfermera o enfermero. Por este motivo, y porque lejos de descender las cifras se han ido incrementando cada vez más, (“también debido a que cada vez se denuncian más casos”, aclara Carrasco), el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha decido organizar un curso de autodefensa para que las enfermeras y enfermeros aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan cómo actuar.

| etiquetas: enfermeras , karatekas
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6 comentarios
2 0 0 K 28 artemarcial
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
No sería mejor invertir en seguridad?

Y esto amigos, es la forma de 'gestionar' de los detechoides: para resolver el problema de las agresiones te enseñan a encajar las hostias.
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sat #1 sat
Y desgraciadamente no es del Mundo Today.
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#6 capitan.meneito
Es más eficaz armarlas.
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#4 Beltza01
Y así podrán decir las autoridades que ya han cumplido. Pasando el marrón a las víctimas.
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GerardoSinMana #3 GerardoSinMana
Las etiquetas lo dicen todo, hemos pasado de dar un servicio a ser un canal de Disney channel.
Lo de que la puta gente que cobra por hacer de seguridad que hagan su trabajo no se contempla no? O que ciertos colectivos se les restrinja el límite de dos visitantes por paciente?
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ElBeaver #5 ElBeaver *
Basado en el último informe del Ministerio de Sanidad (presentado en marzo de 2026 con datos consolidados de 2025), se registraron un total de 18.563 agresiones en toda España.A continuación, detallo el número aproximado de agresiones por comunidad autónoma.
Es importante notar que las regiones con más población (Madrid, Andalucía y Cataluña) suelen tener el número absoluto más alto, aunque la tasa de riesgo (agresiones por cada 1.000 médicos) sea mayor en regiones más pequeñas como Cantabria…   » ver todo el comentario
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menéame