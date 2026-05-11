Las enfermeras de Málaga recibirán formación en artes marciales

En lo que va de este año 2026, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha registrado una agresión cada 15 días a una enfermera o enfermero. Por este motivo, y porque lejos de descender las cifras se han ido incrementando cada vez más, (“también debido a que cada vez se denuncian más casos”, aclara Carrasco), el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha decido organizar un curso de autodefensa para que las enfermeras y enfermeros aprendan a identificar situaciones de riesgo y sepan cómo actuar.