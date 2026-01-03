En enero, se disparan las tarifas de luz y gas y se topa el consumo en Argentina

Los aumentos alcanzan hasta el 36% en energía eléctrica y hasta 54% en gas. Fuertes recortes a la tarifa social y ajuste en los topes de consumo. Solo en enero el aumento rondaría entre el 20% y el 36% para energía eléctrica, dependiendo de los consumos, y entre el 10% y el 54% en gas, sobre facturas que en los dos años de gobierno de Milei treparon 339% y 709%, respectivamente. En las facturas de luz se fijará un tope de consumo de 300 kWh para algunos meses y de 150 kWh para otros.