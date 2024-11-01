¿Energía gratis desde el vacío?: Presentan ‘MicroSparc’, un chip sin batería que supuestamente extrae energía del vacío cuántico (ING)

Casimir Inc., fundada por el exinvestigador de NASA y DARPA Harold “Sonny” White, anunció MicroSparc, un chip que promete generar energía continua del vacío cuántico sin baterías ni carga. Afirman haber creado prototipos funcionales usando cavidades Casimir y túneles cuánticos para producir microcorrientes eléctricas. Aunque científicos mantienen escepticismo y dudan de su viabilidad física y comercial, Casimir asegura que no viola las leyes de la física y planea lanzarlos comerciales en 2028 para sensores y dispositivos de bajo consumo.

jm22381 #1 jm22381
En esta casa se respeta la termodinámica... pero es que el efecto Casimir es física real. ¿Lo habrán logrado?
WcPC #3 WcPC
#1 "Casimir Inc, a company founded and led by former DARPA-funded NASA warp drive pioneer"
Vamos, que no, que es otro timo mas.
En teoría el efecto Casimir existe, pero de ahí a sacar 40 o 50 watios de eso...
es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Casimir
johel #8 johel *
#3 Ni presentan chip, Ni 40w, ni 1w. Su objetivo aun teorico habla de 1.5 voltios y 40MICROW. Luego ya el sueño humedo de escalar...
As part of the announcement, the team said its primary target is a 5mm × 5mm semiconductor chip capable of producing approximately 1.5 volts at 25 microamps. Dr. White said this goal represents “roughly 40 microwatts of continuous power.”
WcPC #9 WcPC
#8 Ya, pero la fotografía pone eso 40W y 50W.
#4 Cuchifrito
#1 Si el efecto casimir crea una atracción hay un potencial entre las dos superficies vale, pero de un potencial no se puede sacar una energía que no hayas aportado antes, digo yo.
jm22381 #6 jm22381
#4 La empresa del artículo afirma haber evitado ese problema usando geometrías fijas y túneles cuánticos para crear un flujo neto de electrones sin mover las placas. Ahí es donde entra la controversia: demostrar experimentalmente un flujo energético continuo utilizable sin violar equilibrio térmico, conservación de energía y segunda ley de la termodinámica es extraordinariamente difícil.
Euripio #5 Euripio
Han creado el Módulo Punto Cero de los Antiguos.
rogerius #7 rogerius
Prefiero el efecto Cachemir. Calentico y confy. Dónde va a parar. :troll:
RoterHahn #2 RoterHahn
Una nueva manera para aflojar billeteras.
