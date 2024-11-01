¿Energía gratis desde el vacío?: Presentan ‘MicroSparc’, un chip sin batería que supuestamente extrae energía del vacío cuántico (ING)

Casimir Inc., fundada por el exinvestigador de NASA y DARPA Harold “Sonny” White, anunció MicroSparc, un chip que promete generar energía continua del vacío cuántico sin baterías ni carga. Afirman haber creado prototipos funcionales usando cavidades Casimir y túneles cuánticos para producir microcorrientes eléctricas. Aunque científicos mantienen escepticismo y dudan de su viabilidad física y comercial, Casimir asegura que no viola las leyes de la física y planea lanzarlos comerciales en 2028 para sensores y dispositivos de bajo consumo.
Vamos, que no, que es otro timo mas.
En teoría el efecto Casimir existe, pero de ahí a sacar 40 o 50 watios de eso...
As part of the announcement, the team said its primary target is a 5mm × 5mm semiconductor chip capable of producing approximately 1.5 volts at 25 microamps. Dr. White said this goal represents “roughly 40 microwatts of continuous power.”