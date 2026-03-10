edición general
El enemigo perfecto: el uso de los migrantes por la extrema derecha

El enemigo perfecto: el uso de los migrantes por la extrema derecha

En un contexto de precariedad, incertidumbre y transformaciones rápidas, la tentación de buscar culpables concretos podría resultar comprensible. Lo que antes se explicaba mediante categorías como clase social, modelo económico o sistema social, ahora se traduce en relatos morales sobre grupos concretos. Y eso tiene unas enormes consecuencias de injusticia y explotación.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cambie usted emigrantes por judíos, comunistas, franceses, catolicos/protestantes (táchese la religión propioa) indios (los de las plumas) romanos, galos, egipcios, cartagineses, filisteos, asirios ... y verás que el discurso se lleva repitiendo desde tiempos inmemoriales.

Esos pueblos del mar que vienen a trabajar en nuestras pirámides por dos medidas de trigo y una de cerveza y nos quitan el trabajo a los egipcios de toda la vida ... Abash-Kal-On faraón.
plutanasio #2 plutanasio
