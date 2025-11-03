edición general
Endesa e Iberdrola reclaman a Hacienda la devolución de 143 millones de impuestos de sus centrales nucleares

El Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 un impuesto específico para gravar el combustible gastado generados por las centrales nucleares, como una de las vías de cuadrar las cuentas del sistema eléctrico en plena crisis económica. Sin embargo la norma no tuvo en cuenta que las centrales nucleares comúnmente extraen todas las barras de combustible del reactor para guardarlas en sus piscinas de almacenamiento, pero posteriormente lo reutilizan volviendo a colocarlo en el reactor para seguir produciendo electricidad.

Verdaderofalso
El Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 un impuesto específico

Titular de los medios que no tengo duda que puede ser el publicado llegado el caso:

El Gobierno debe devolver dinero a las eléctricas.
El_dinero_no_es_de_nadie
Para que se entienda, en las recargas se sacan todas las barras del combustible del reactor, las gastadas (1/3) y las que se van a seguir usando (2/3). Se guardan en la piscina, y después las no gastadas (2/3) se vuelven a introducir junto con las nuevas.

El impuesto se paga por todas las que se sacan cuando combustible gastado sólo es un tercio.
ipanies
Que lo devuelva la organización delictiva!!
