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Una encuesta revela que la cultura de las propinas en Estados Unidos finalmente ha llegado a un punto crítico [EN]

Una encuesta revela que la cultura de las propinas en Estados Unidos finalmente ha llegado a un punto crítico [EN]

El 80% de los consumidores ahora consideran ridículas las prácticas modernas de propinas, y el 44% dice que da menos propina que el año pasado. Los restaurantes y otros negocios han ajustado las pantallas de los puntos de venta para sugerir propinas mínimas más altas, a menudo a partir del 18 o incluso el 20 por ciento. Sin embargo, los clientes están cada vez más insatisfechos con cualquiera de estas opciones preestablecidas. Ese cambio ya lo están notando los trabajadores que dependen de las propinas para llegar a fin de mes.

| etiquetas: estados unidos , propinas , cultura , encuesta
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2 comentarios
2 1 0 K 40 EEUU
#2 colemur
Dar propina es una costumbre nefasta que atenta contra los derechos básicos de los trabajadores.
Si eres trabajador, ten algo de compañerismo y nunca des propina.
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#1 Eukherio
Supongo que estará estudiado, pero lo de las propinas durante crisis económicas debe ser para echarse a llorar. Además, en los tiempos que corren si te va a costar un 20% extra el que te atienda un humano más de uno se pensará si no le compensa que usen un robot.
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menéame