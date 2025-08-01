Encuentran en Groenlandia partículas extraterrestres del impacto cósmico que enfrió la Tierra durante 1400 años a finales del Pleistoceno

Un equipo internacional de científicos ha encontrado en las profundidades de la bahía de Baffin, cerca de Groenlandia, lo que podrían ser las primeras pruebas geoquímicas procedentes de sedimentos oceánicos que respaldan la controvertida hipótesis del impacto cósmico del Dryas Reciente.

Según el estudio, publicado en la revista PLOS One, el análisis de cuatro núcleos de sedimentos marinos reveló la presencia de partículas metálicas, microesferas y nanopartículas enriquecidas con platino, cuya composición sugiere un origen extraterrestre