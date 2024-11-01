edición general
8 meneos
11 clics
Encuentran en el asteroide Bennu claves inesperadas del origen de la vida

Encuentran en el asteroide Bennu claves inesperadas del origen de la vida

En 2023, una cápsula cayó suavemente en el desierto de Utah (Estados Unidos). Dentro viajaba algo más valioso que cualquier tesoro: polvo intacto de un asteroide llamado Bennu.

Tras meses de análisis, la comunidad científica ha confirmado un resultado sorprendente: en Bennu existen azúcares fundamentales como la ribosa y la glucosa. No son moléculas “dulces” sin más: la ribosa forma el esqueleto químico del ARN, una de las moléculas fundamentales para la vida, y la glucosa es una fuente universal de energía.

| etiquetas: asteroide , bennu
6 2 0 K 36 ciencia
5 comentarios
6 2 0 K 36 ciencia
crob #1 crob *
Astrobiología en su estado más molecular :hug:
Tremendo hallazgo!
0 K 11
Asimismov #2 Asimismov *
Sería importantísimo determinar si la glucosa es l-glucosa o d-glucosa o su mezcla.
0 K 12
alfre2 #3 alfre2
#2 aquí lo explican profusamente: youtu.be/0XBkzsTgakg?si=hByqpD7DUQaHxAWC
1 K 15
Asimismov #4 Asimismov
#3 no me voy a quedar para averiguarlo.
0 K 12
#5 omega7767
que dulce el asteroide
0 K 11

menéame