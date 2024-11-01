Se encuentra la moneda más antigua acuñada en Escocia (ENG)

El rey David I de Escocia, quien reinó desde 1124 hasta 1153, introdujo la primera moneda del país. Escocia nunca había acuñado moneda antes. Todas las monedas encontradas en Escocia antes de esta fecha se acuñaron en otros lugares, ya sean monedas de la época romana, vikinga o medieval. Así que él produjo la primera moneda de Escocia. Tiene un retrato de la cabeza del monarca en una cara y un diseño cruciforme en la otra, y lleva la inscripción +E(A?)BALD:E[...]ONESBVRG, donde ESBVRG indica que fue acuñada en Edimburgo.