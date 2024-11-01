edición general
Se encuentra la moneda más antigua acuñada en Escocia (ENG)

El rey David I de Escocia, quien reinó desde 1124 hasta 1153, introdujo la primera moneda del país. Escocia nunca había acuñado moneda antes. Todas las monedas encontradas en Escocia antes de esta fecha se acuñaron en otros lugares, ya sean monedas de la época romana, vikinga o medieval. Así que él produjo la primera moneda de Escocia. Tiene un retrato de la cabeza del monarca en una cara y un diseño cruciforme en la otra, y lleva la inscripción +E(A?)BALD:E[...]ONESBVRG, donde ESBVRG indica que fue acuñada en Edimburgo.

themarquesito #2 themarquesito
Habría sido todo un detalle que en la noticia hubieran incluido fotos de ambas caras de la moneda, no sólo de una.
themarquesito #5 themarquesito
#3 Mucho mejor así. El retrato parece un monigote, pero el nombre del rey se ve bastante bien por encima de la corona.
Dene #4 Dene
seguramente la han tenido que arrancar de la mano bien cerrada del cadaver ... que por algo tienen los escoceses la fama que tienen
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡Acuñaaaá!  media
