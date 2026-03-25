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La encrucijada de rusos y ucranianos en Dubai: de huir de la guerra de Ucrania a sufrir los efectos del conflicto en Oriente Próximo

Más de 100.000 rusos y 30.000 ucranianos, la mayoría mujeres refugiadas, conviven a diario sin enfrentamientos en la región.

| etiquetas: rusia , ucrania , diáspora , dubai
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