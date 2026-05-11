·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7279
clics
“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h
4926
clics
VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública
4167
clics
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
3067
clics
Kortatu: Dios y la Ley Vieja
3168
clics
El cuento de que “tienes que gastar vacaciones” o “se consideran vacaciones”.
más votadas
449
Los trabajadores de Puertos de Tenerife agradecen el papel del Gobierno de España y arremeten ahora contra Clavijo
426
El silencio que acompaña a la violación de palestinas
372
Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento
430
El embajador de EEUU en la ONU afea a España su entrega de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese
561
La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
75
clics
Encargar un apuñalamiento en España vale hoy 200 €: Juan, ex de una banda latina, acuchilla pero "no garantiza la muerte"
[Visible en modo lectura]
En lo que va de 2026, según datos, van más de 130 heridos en Madrid por arma blanca y dos han muerto.
|
etiquetas
:
apuñalamientos
,
sicarios
14
3
3
K
22
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
3
K
22
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
TooBased
*
Están bien definidas las condiciones para que luego no haya reclamaciones de cosas no incluidas en el contrato. Hay que cubrirse legalmente. No vaya a ser que luego te denuncien o te dejen una mala review en Google.
2
K
46
#6
javierchiclana
"Contenido exclusivo para suscriptores". Muro de pago.
1
K
31
#9
wendigo
#6
Como los apuñalamientos
Saludos
0
K
10
#11
Butters
#6
mala puñalá le den
0
K
8
#4
earthboy
Vaya, que bien.
Me encanta vivir en un país donde una vida vale tanto.
1
K
30
#13
HeilHynkel
, acuchilla pero "no garantiza la muerte"
Aquí tenemos que vender paquetes premium hasta para la mafia
0
K
18
#3
mikhailkalinin
Bueno, existe algo peor que la muerte, que es el CECOT. Esa sonrisa de adolescente orgulloso se te va a quitar cuando toda tu vida transcurra entre barrotes, hacinamiento y locura.
0
K
9
#10
Narmer
#3
Pues no estaría mal adoptar esas medidas con homicidas consumados o fallidos. Sin mano dura, gente que viene de entornos violentos y con una educación y valores decadentes, van a ir haciéndose fuertes y deshaciendo lo que tanto nos ha costado construir.
Y, sí, España es un país segurísimo, casos aislados, años 80 y blablablá, pero a esto hay que ponerle freno dando un buen golpe sobre la mesa.
1
K
18
#7
Butters
Espero no tener el día tonto y querer darme un caprichito
0
K
8
#12
ezbirro
¿El español abriéndoles mercado?
0
K
8
#2
CharlesBrowson
eso en arepas cuanto es?
0
K
8
#8
omega7767
#2
no mucha plata
0
K
11
#5
DonaldBlake
Imagino que acuchillar a un infraser como Juan conllevará un plus por peligrosidad.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Saludos
Me encanta vivir en un país donde una vida vale tanto.
Aquí tenemos que vender paquetes premium hasta para la mafia
Y, sí, España es un país segurísimo, casos aislados, años 80 y blablablá, pero a esto hay que ponerle freno dando un buen golpe sobre la mesa.