edición general
17 meneos
75 clics
Encargar un apuñalamiento en España vale hoy 200 €: Juan, ex de una banda latina, acuchilla pero "no garantiza la muerte"

Encargar un apuñalamiento en España vale hoy 200 €: Juan, ex de una banda latina, acuchilla pero "no garantiza la muerte"

[Visible en modo lectura] En lo que va de 2026, según datos, van más de 130 heridos en Madrid por arma blanca y dos han muerto.

| etiquetas: apuñalamientos , sicarios
14 3 3 K 22 actualidad
13 comentarios
14 3 3 K 22 actualidad
TooBased #1 TooBased *
Están bien definidas las condiciones para que luego no haya reclamaciones de cosas no incluidas en el contrato. Hay que cubrirse legalmente. No vaya a ser que luego te denuncien o te dejen una mala review en Google.
2 K 46
javierchiclana #6 javierchiclana
"Contenido exclusivo para suscriptores". Muro de pago.
1 K 31
#9 wendigo
#6 Como los apuñalamientos :troll:

Saludos
0 K 10
Butters #11 Butters
#6 mala puñalá le den
0 K 8
earthboy #4 earthboy
Vaya, que bien.

Me encanta vivir en un país donde una vida vale tanto.
1 K 30
HeilHynkel #13 HeilHynkel
, acuchilla pero "no garantiza la muerte"

Aquí tenemos que vender paquetes premium hasta para la mafia {0x1f61c}
0 K 18
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Bueno, existe algo peor que la muerte, que es el CECOT. Esa sonrisa de adolescente orgulloso se te va a quitar cuando toda tu vida transcurra entre barrotes, hacinamiento y locura.
0 K 9
Narmer #10 Narmer
#3 Pues no estaría mal adoptar esas medidas con homicidas consumados o fallidos. Sin mano dura, gente que viene de entornos violentos y con una educación y valores decadentes, van a ir haciéndose fuertes y deshaciendo lo que tanto nos ha costado construir.

Y, sí, España es un país segurísimo, casos aislados, años 80 y blablablá, pero a esto hay que ponerle freno dando un buen golpe sobre la mesa.
1 K 18
Butters #7 Butters
Espero no tener el día tonto y querer darme un caprichito
0 K 8
ezbirro #12 ezbirro
¿El español abriéndoles mercado?
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
eso en arepas cuanto es?
0 K 8
#8 omega7767
#2 no mucha plata
0 K 11
#5 DonaldBlake
Imagino que acuchillar a un infraser como Juan conllevará un plus por peligrosidad.
0 K 7

menéame