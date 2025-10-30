Una encarcelada y tres imputados por las torturas a una mujer a la que le quemaron la vagina

Las investigaciones por la brutal agresión que sufrió una mujer de 43 años retenida y torturada en un piso de Valencia durante dos días a finales del pasado mes de julio, y por la cual fue detenida y encarcelada en su día la presunta autora material de las lesiones graves y la detención ilegal, ha llevado a la imputación de otras tres personas por su presunta relación, en un modo u otro, en las citadas torturas, en las que llegaron a quemarle la zona exterior de la vagina con un cucharón incandescente y un martillo ardiendo