Una encarcelada y tres imputados por las torturas a una mujer a la que le quemaron la vagina

Las investigaciones por la brutal agresión que sufrió una mujer de 43 años retenida y torturada en un piso de Valencia durante dos días a finales del pasado mes de julio, y por la cual fue detenida y encarcelada en su día la presunta autora material de las lesiones graves y la detención ilegal, ha llevado a la imputación de otras tres personas por su presunta relación, en un modo u otro, en las citadas torturas, en las que llegaron a quemarle la zona exterior de la vagina con un cucharón incandescente y un martillo ardiendo

Milmariposas #2 Milmariposas
A ver, que nos confundimos con los términos. No pueden haberle "quemado la vagina". la La zona externa de la vagina (órgano interno) se llama vulva. Los periodistas que han redactado esto no están muy finos en anatomía femenina...
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Esta noticia hiere la sensibilidad.
