Por qué se encadenan tantos días de lluvia

En inviernos como este, cuando bajan las temperaturas y llega a caer nieve en buena parte de España (y del hemisferio norte), puede que haya quien se cuestione el cambio climático. Al fin y al cabo, temporales gélidos y húmedos como los presentes, al igual que la borrasca Filomena en 2021, parecen negar su existencia. Porque ¿cómo puede el calentamiento del planeta ser compatible con el frío y la lluvia de estas fechas? La respuesta es que también se ha incrementado la variabilidad de la temperatura, es decir, su varianza estadística.

#1 capitan.meneito
Porque llueve mucho.
#2 Pitchford
Gráfica que aclara la mayor varianza de las temperaturas.  media
#3 molybdate
La remesa de gas fuñigador que compró el Perro no estaba en buenas condiciones... No hace nada bien este tío... :troll:
Connect #4 Connect
El cambio climático va lento pero va y sin pausa. Hace solo cinco años tuvimos un fenómeno meteorológico altamente extraordinario como la Filomena. Ya se avisó entonces que estas situaciones podrían repetirse en el futuro. Solo han tenido que pasar seis años para volver a ver como el clima se comporta de manera altamente inusual con lluvias persistentes y nevadas muy abundantes este invierno. Y como se ha podido ver, el exceso no es bueno.

Han pasado cinco años. Podría tardar mas el próximo o ir adelantándose conforme el cambio climático avanza. Pero volverá.
