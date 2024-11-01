Enagás se dispara por la propuesta de la CNMC sobre la retribución de redes de gas

Enagás se dispara en bolsa este viernes (+14%, 16,60 euros) después de que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) haya abierto a audiencia pública la nueva metodología de retribución de las redes de gas, una propuesta que introduce mejoras relevantes para el negocio de Transporte. La nueva metodología de redes de gas anticipa un impacto positivo de hasta 70 millones anuales. Además, incorpora nuevos mecanismos para retribuir activos ya amortizados y fomentar la extensión de su vida útil, al tiempo que introduce incentivos