Las empresas químicas japonesas reducen la producción debido al impacto de la crisis por la guerra en Oriente Medio [eng]

El gobierno japonés ha declarado que el país dispone de reservas de petróleo para 254 días. Sin embargo, solo cuenta con reservas para 20 días de nafta, un componente crucial en la producción de plásticos y fibras sintéticas. Esto está ya provocando aumento de precios en muchos productos y disminución en la producción en diversas industrias. El gran temor es una posible paralización parcial de la industria del automóvil, pues un coche necesita plástico para diversos componentes, y esa es un 10% de la economía japonesa y 5,5 millones de empleos.
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A finales de 2025, Japón contaba con un total de 254 días de consumo en reservas estratégicas de petróleo crudo combinadas (estatales, privadas y conjuntas), pero la actual crisis está forzando su uso para evitar el desabastecimiento.
Sin embargo, las reservas de Nafta son un cuello de botella. La nafta es… » ver todo el comentario
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