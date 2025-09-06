edición general
Empresas podrían recibir reembolsos si aranceles de Trump son descartados, pero no los consumidores

El presidente Donald Trump gusta de alardear sobre cuánto dinero está recaudando el Tesoro de Estados Unidos gracias a los aranceles que ha impuesto a las importaciones de casi todos los países del mundo. Pero dos tribunales han dictaminado ahora que los aranceles son ilegales. Si la Corte Suprema está de acuerdo y los anula definitivamente, el gobierno federal podría tener que devolver muchos de los impuestos que ya ha recaudado de las empresas que importan productos extranjeros a Estados Unidos.

Khadgar
No hay problema, se quita a los jueces disidentes y problema resuelto. Así es como funciona la mayor democracia del planeta ¿no? :troll:
Asnaeb
Cuando llegará el boom que tire por los suelos la valoración de deuda gringa? Algo así como pasó con la primer ministro british que duró menos que una lechuga.
#4 Suleiman
Eso no va a pasar, ya tiene bien atado a los jueces...
