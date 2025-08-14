Senadores investigan a Cantor Fitzgerald por conflicto de interés

La firma habría permitido a clientes especular sobre la anulación judicial de los aranceles de Trump, lo que genera sospechas de conflicto de interés. Cantor Fitzgerald creó un producto para que clientes «apostaran» a que los aranceles serían declarados ilegales. Los senadores cuestionan si hubo comunicación entre la firma y el gobierno de Trump, dado que Howard Lutnick fue CEO de Cantor antes de unirse al gabinete y es un defensor público de los aranceles. Wyden y Warren dieron a Cantor Fitzgerald hasta el 27 de agosto para responder.