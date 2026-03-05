·
1
meneos
32
clics
Por qué las empresas estadounidenses de fracking no se están lanzando a extraer más petróleo
Los gigantes del esquisto estadounidense no se desvían de sus planes, a pesar del caos del mercado
estados unidos
,
petróleo
1
0
3
K
-5
actualidad
7 comentarios
#1
capitan__nemo
Estaran entretenidas robando el petroleo venezolano.
1
K
32
#4
calde
#1
Efectivamente. Para eso fueron a por Venezuela antes que a por irán. Les sale más rentable que la mierda del fracking.
0
K
13
#7
capitan__nemo
#4
crashoil.blogspot.com/2026/01/venezuela-y-la-crisis-del-modelo.html?m=
" Al igual de lo que pasa con el bitumen canadiense, el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco es una sustancia muy viscosa y para nada fluida, semejante al alquitrán. Su extracción es muy compleja y costosa, más que en Canadá porque mientras que en el país del arce las arenas bituminosas están en la superficie, en la Faja del Orinoco están enterradas a centenares de metros. Así pues, su extracción
…
» ver todo el comentario
0
K
19
#6
drstrangelove
Tal vez porque...¿no hay más que extraer?
0
K
11
#3
johel
*
Hay que invertir mucho* y eso perjudica el balance contable que afecta tanto a la bolsa como al reparto de beneficios. Es infinitamente mas facil y se reparten muchos mas beneficios rapidos si se sientan a mirar y ante la escasez suben el precio de lo que ya tienen.
Enterrado en alguna parte hay un meneo bien desarrollado con datos sobre los costes del fraking y la explicacion economica de lo que hacen / no hacen.
*Y en muchos casos no pueden sacar mas aunque inviertan millonadas.
0
K
10
#2
Nouveau
Ley de oferta y demanda. Si baja oferta aumenta el precio y con ello el beneficio.
Porque aumentar la producción y tener una rentabilidad menor?
0
K
10
#5
calde
#2
Un tema absurdo cuando estamos viendo miles de muertes por culpa del fanatismo sionista y la avaricia estadounidense. Pero en este panfleto no tienen nada mejor en qué pensar...
0
K
13
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
