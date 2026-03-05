edición general
1 meneos
32 clics

Por qué las empresas estadounidenses de fracking no se están lanzando a extraer más petróleo

Los gigantes del esquisto estadounidense no se desvían de sus planes, a pesar del caos del mercado

| etiquetas: estados unidos , petróleo
1 0 3 K -5 actualidad
7 comentarios
1 0 3 K -5 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Estaran entretenidas robando el petroleo venezolano.
1 K 32
calde #4 calde
#1 Efectivamente. Para eso fueron a por Venezuela antes que a por irán. Les sale más rentable que la mierda del fracking.
0 K 13
capitan__nemo #7 capitan__nemo
#4
crashoil.blogspot.com/2026/01/venezuela-y-la-crisis-del-modelo.html?m=
" Al igual de lo que pasa con el bitumen canadiense, el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco es una sustancia muy viscosa y para nada fluida, semejante al alquitrán. Su extracción es muy compleja y costosa, más que en Canadá porque mientras que en el país del arce las arenas bituminosas están en la superficie, en la Faja del Orinoco están enterradas a centenares de metros. Así pues, su extracción

…   » ver todo el comentario
0 K 19
#6 drstrangelove
Tal vez porque...¿no hay más que extraer?
0 K 11
johel #3 johel *
Hay que invertir mucho* y eso perjudica el balance contable que afecta tanto a la bolsa como al reparto de beneficios. Es infinitamente mas facil y se reparten muchos mas beneficios rapidos si se sientan a mirar y ante la escasez suben el precio de lo que ya tienen.
Enterrado en alguna parte hay un meneo bien desarrollado con datos sobre los costes del fraking y la explicacion economica de lo que hacen / no hacen.

*Y en muchos casos no pueden sacar mas aunque inviertan millonadas.
0 K 10
#2 Nouveau
Ley de oferta y demanda. Si baja oferta aumenta el precio y con ello el beneficio.

Porque aumentar la producción y tener una rentabilidad menor?
0 K 10
calde #5 calde
#2 Un tema absurdo cuando estamos viendo miles de muertes por culpa del fanatismo sionista y la avaricia estadounidense. Pero en este panfleto no tienen nada mejor en qué pensar... :palm:
0 K 13

menéame